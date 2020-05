Dragon Ball FighterZ, ecco il gameplay di Goku Ultra Istinto

Continua il supporto post lancio offerto dal team di sviluppo a Dragon Ball FighterZ, picchiaduro interamente dedicato alla galassia di combattenti apparsi della saga manga/anime partorita dalla fantasia di Akira Toriyama.

Il roster di combattenti assemblato da Arc System Works, già autori della celebre serie di Guilty Gears, si prepara infatti ad accogliere un nuovo prestigioso combattente. Direttamente dall'universo di Dragon Ball Super, Goku nella sua versione Ultra Istinto è pronto a fare il suo ingresso nell'arena di Dragon Ball FighterZ.

Per illustrarne caratteristiche e stile di combattimento, il team di sviluppo ha pubblicato un trailer interamente dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Oltre ad offrire un primo sguardo a quello che sarà il gameplay distintivo di Goku Ultra Istinto, il filmato ne conferma inoltre la data di uscita nel picchiaduro di Arc System Works. Con l'arrivo della nuova versione del celebre Saiyan, i combattimenti 3v3 di Dragon Ball FighterZ promettono di farsi sempre più spettacolari: cosa ne pensate, siete felici della scelta del nuovo lottatore DLC in arrivo in-game?



Nel corso del mese di febbraio, lo ricordiamo, ha preso il via la Stagione 3 di Dragon Ball FighterZ, che ha visto aggiungersi al roster il personaggio di Kefla.