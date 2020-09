Dragon Ball FighterZ: arriva il Maestro Muten, ecco il trailer di debutto

Bandai Namco Games Japan e Arc System Works hanno pubblicato il trailer di debutto del Maestro Muten in Dragon Ball FighterZ, in arrivo questa settimana con accesso anticipato per i possessori del FighterZ Pass 3.

Nello specifico i possessori del Pass potranno giocare con il Maestro Muten (conosciuto anche come Master Roshi o Genio delle Tartarughe) del 16 settembre mentre tutti gli altri dovranno attendere il 18 settembre. Il FighterZ Pass 3 darà inoltre accesso a Goku Ultra Istinto, Kefla e altri due lottatori non ancora annunciati che andranno a comporre la terza stagione di contenuti di Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball FighterZ è un titolo molto popolare non solo tra gli appassionati della serie di Akira Toriyama ma anche tra gli amanti dei picchiaduro 2D, a fine agosto Arc System Works ha deciso di punire i rage quitter di DB FighterZ e in generale di punire più duramente i giocatori scorretti anche con ban a vita nei casi più gravi, una punizione forse severa ma richiesta a gran voce dalla community.

Dragon Ball FighterZ è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il FighterZ Pass 3 costa 19.99 euro e può essere acquistato su tutti gli store digitali.