Dragon Ball FighterZ: arriva Omega Shenron da DB GT?

Il prossimo arrivo della Stagione 3 e Pass 3 di Dragon Ball FighterZ ha di nuovo riacceso gli entusiasmi sul picchiaduro di Bandai Namco e Arc System Works, ed i fan si chiedono chi saranno i lottatori che verranno aggiunti al videogame insieme ai nuovi contenuti.

Come al solito un indizio è arrivato dai data miner, che sono riusciti ad analizzare il codice del gioco alla ricerca di informazioni in anteprima, ed hanno trovato una linea di dialogo che sembrerebbe aver suggerito qualcosa.

Il discorso in questione sarebbe il seguente: "Hey, non è che potresti colpirmi anche qui dopo? Questo problema alla spalla mi sta uccidendo". Si tratta di un riferimento allo scontro tra Omega Shenron e Gogeta in Dragon Ball GT. Per aver inserito una frase del genere, è plausibile che uno dei prossimi personaggi giocabili nel picchiaduro sia proprio Omega Shenron.

Ma noi non ci accontentiamo dei leak e dei "sentito dire", per cui abbiamo deciso di approfondire l'argomento nel nuovo video che vi proponiamo oggi, e che potete trovare come di consueto in cima alla news, oltre ovviamente sul nostro canale YouTube al quale vi raccomandiamo di iscrivervi.

Insomma, chi sarà il prossimo lottatore di Dragon Ball FighterZ? Proviamo a parlarne insieme!