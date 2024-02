Dragon Ball FighterZ in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S? Spuntano i Trofei sul PSN

Bandai Namco aveva annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Dragon Ball FighterZ già nel 2022, ma da allora le nuove edizioni non si sono ancora mai concretizzate. Ma forse adesso ci siamo per davvero.

Sul PSN sono infatti emersi i Trofei relativi alla versione nativa PlayStation 5 dell'apprezzato Picchiaduro sviluppato da Arc System Works: ciò potrebbe dunque essere un chiaro segnale dell'esordio ormai molto vicino sulla console Sony di attuale generazione, così come anche su Xbox Series X/S. Le nuove edizioni dovrebbero inoltre arrivare accompagnate dall'atteso Rollback Netcode, anch'esso annunciato nel corso del 2022 ma finora mai distribuito dagli autori.

Dragon Ball FighterZ venne pubblicato originariamente nel gennaio del 2018 facendo il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC tra gli apprezzamenti generali di critica e pubblico, per poi sbarcare anche su Nintendo Switch nel settembre dello stesso anno. Da quel momento Bandai Namco ha supportato costantemente il gioco con aggiornamenti e contenuti DLC, e l'arrivo del Rollback Netcode assieme alle edizioni next-gen sarebbe un ulteriore tassello nel lungo supporto garantito al gioco in tutti questi anni.

Resta solo da capire quando effettivamente Dragon Ball FighterZ sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X/S, ma a questo punto non sono da escludere conferme ufficiali da Bandai Namco a stretto giro: i fan restino dunque sintonizzati.