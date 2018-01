Dragon Ball FighterZ: Bandai Namco estende la durata dell'Open Beta

ha annunciato che la durata dell'Open Beta diverrà estesa di 24 ore, la compagnia vuole così scusarsi per i numerosi problemi di server che hanno colpito la Beta nel weekend appena trascorso.

Questo il messaggio pubblicato da Bandai Namco su Facebook: "grazie a tutti i FighterZ per aver giocato alla Open Beta, la vostra partecipazione è stata inestimabile in questo test. Dato che stiamo lavorando duramente per offrirvi la migliore esperienza di gioco, abbiamo deciso di estendere l'Open Beta di 24 ore su PS4 e Xbox One! Ora e data verranno comunicate a breve. Grazie ancora per aver giocato!"

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile dal 25 gennaio in Italia nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.