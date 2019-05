Dragon Ball FighterZ: Bandai Namco festeggia il Goku Day 2019 con un video

Le ottime stime di vendita di Dragon Ball FighterZ e la passione che continua ad animare la community del picchiaduro a incontri di Arc System Works offrono ai vertici di Bandai Namco due spunti più che validi per celebrare il Goku Day 2019 con un trailer che omaggia le gesta compiute dal Saiyan a difesa dell'umanità.

A voler essere maliziosi, però, ci sarebbe anche un terzo motivo per la diffusione di questo filmato: il colosso videoludico giapponese ha infatti fissato per oggi, giovedì 9 maggio, la commercializzazione del contenuto aggiuntivo di Dragon Ball FighterZ dedicato a Kid Goku, il Goku Bambino di Dragon Ball GT.

L'espansione può essere acquistata singolarmente, ma con la possibilità ulteriore di riscattarla "gratuitamente" attraverso il FighterZ Pass. I fratelli in armi di Everyeye Anime riferiscono inoltre che per il Goku Day 2019 i gestori del sito ufficiale della serie di Akira Toriyama hanno indetto un simpatico sondaggio per scegliere il Goku più amato dagli appassionati.

Il sondaggio in questione dovrebbe protrarsi fino al 31 maggio e, una volta conclusosi, assegnerà uno speciale premio a 59 fortunati partecipanti, dando poi il via a un'iniziativa commerciale con una nuova serie di prodotti a tema che avranno per protagonista, appunto, la versione più amata di Goku.