Dragon Ball FighterZ: Bandai Namco ha pubblicato il filmato d'apertura del gioco

ha pubblicato il filmato d'apertura di, che accoglierà i giocatori all'avvio del gioco.

Il video, dalla durata di poco più di un minuto, mostra alcune scene di combattimento altamente spettacolari che vedono coinvolti i lottatori che andranno a comporre il corposo roster del titolo, tra cui Goku, Vegeta, Freezer, Cell, Beerus, Trunks, Gohan dalla saga di Cell e in versione adulta, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tien Shinhan e gli Androidi 16 e 18. Potete ammirare il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Dragon Ball FighterZ uscirà in Italia il 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, mentre per le versioni digitali per console e Steam sarà necessario attendere il giorno successivo. Il lancio sul mercato sarà preceduto da un'open beta, il cui inizio è previsto per il 14 gennaio. Vi ricordiamo, infine, che prenotando in anticipo il gioco otterrete lo sblocco anticipato di due personaggi, Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, e l'accesso alla open beta con un giorno di anticipo.