Dragon Ball FighterZ: Bandai Namco ha pubblicato su YouTube il tema musicale di Yamcha

Manca ormai davvero poco alla pubblicazione di, e nel tentativo di alleviare l'attesaha pubblicato su YouTube il tema musicale di, uno dei tanti lottatori selezionabili. Potete ascoltarlo nel player che trovate in cima alla notizia. Cosa ve ne pare?

Yamcha è indubbiamente uno dei personaggi più famosi della serie, e uno dei primissimi comprimari di Goku che abbiamo imparato a conoscere. Purtroppo, non era tra i personaggi giocabili presenti nell'Open Beta del gioco svoltasi pochi giorni fa, ma abbiamo avuto un assaggio delle sue potenzialità grazie ad un filmato interamente dedicato alle sue abilità pubblicato da Bandai Namco.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile all'acquisto a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4. La versione digitale per console e PC verrà invece pubblicata il giorno successivo. È stato confermato che nel prodotto finale saranno presenti loot box contenenti oggetti di personalizzazione, ma potranno essere ottenute giocando senza l'utilizzo di microtransazioni, che non saranno supportate. La redazione di IGN.com è già entrata in possesso della CollectorZ Edition, per la quale ha realizzato un video unboxing.