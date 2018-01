Dragon Ball FighterZ: Beerus di DB Super è il protagonista del nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sul personaggio di, uno dei lottatori del roster provenienti dalla serie anime Dragon Ball Super , in onda su Italia 1.

Beerus è uno dei cinque personaggi di Dragon Ball Super ad apparire nel roster insieme a Goku Black, Vegeta e Goku Super Saiyan Blu e Hit. La Open Beta di Dragon Ball FighterZ è prevista dal 14 al 16 gennaio, coloro che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi edizione del gioco potranno iniziare a divertirsi da sabato 13 gennaio alle 09:00, ora italiana. Il preload del client è ora disponibile su PlayStation Store e Xbox Store.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in edizione Standard, Digital Deluxe e in una ricchissima Collector's Edition che include il gioco in custodia Steelbook, tre art card e il diorama di Goku Manga Dimension alto 18 centimetri.