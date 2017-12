Dragon Ball FighterZ: Beerus, Hit e Goku Black si aggiungono al roster

Sull'ultimo numero della rivista V-Jump,ha annunciato tre nuovi personaggi per il roster di: nello specifico, si tratta di

Beerus sarà dotato degli attacchi "God of Destruction’s Judgment" e "Sphere of Destruction" mentre Hit potrà stordire i nemici con la supermossa "I Continue to Grow". Infine, Goku Black potrà utilizzare l'attacco Work of the Gods.

Oltre ai tre nuovi lottatori, sulle pagine del magazine sono stati svelati anche due nuovi elementi di gameplay, ovvero la possibilità di evocare Shenron in battaglia e di assistere ad alcune cutscene tratte dall'anime, utilizzate per evidenziare alcuni momenti particolarmente importanti ai fini della storia.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Europa dal 26 gennaio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.