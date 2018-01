Dragon Ball FighterZ Beta: date e orari, personaggi, arene e modalità

La Beta Pubblica di Dragon Ball FighterZ si terrà questo fine settimana, dal 14 al 16 gennaio, su PlayStation 4 e Xbox One. Personaggi, arene, modalità di gioco, preload, orari di sblocco, tutto quello che c'è da sapere sull'Open Beta di

Come accedere alla Beta di Dragon Ball FighterZ

La Beta del gioco è pubblica e aperta a tutti, il client sarà disponibile su Xbox Store e PlayStation Store da domenica 14 gennaio, scaricabile gratuitamente anche dai non abbonati a Xbox LIVE Gold e PlayStation Plus. Coloro che hanno effettuato il preordine del gioco potranno effettuare il preload della beta da oggi, giovedì 11 gennaio 2018.

Orari della Beta

La Open Beta di Dragon Ball FighterZ sarà accessibile dalle 09:00 (ora italiana) di domenica 14 gennaio e fino alla stessa ora di martedì 16 gennaio. I giocatori che hanno prenotato una qualsiasi versione di Dragon Ball FighterZ potranno invece iniziare a giocare dalle 09:00 di sabato 13 gennaio, godendo di 24 ore di accesso anticipato. Il termine ultimo per tutti è fissato alle 09:00 del 16 gennaio 2018.

Personaggi, Modalità e Arene

Sei le modalitò disponibili durante la Beta di Dragon Ball FighterZ: World Match, Tutorial, Rankings, Replay Channel, Stamps e Lobby Avatar Customisation. Il roster sarà invece composto da 11 lottatori, ovvero Goku, Piccolo, Androide 18, Vegeta, Cell, Freezer, Crilin, Gohan Adulto, Kid Buu, Nappa e Beerus, quest'ultimo direttamente da Dragon Ball Super. Sette, infine, gli stage a disposizione: Namek, World Tournament Arena, West City, Vulcano, Wasteland, Cell Games Arena e Rocky Field al tramonto.

Dragon Ball FighterZ uscirà il 25 gennaio 2018 in Italia su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in edizione Standard, Digital Deluxe e Collector's Edition con diorama di Goku Manga Dimension alto 18 centimetri e tre cartoline da collezione, tutto al prezzo di 199 euro.