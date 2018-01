Dragon Ball FighterZ Beta e Gwent: The Witcher Card Game in diretta oggi 13 gennaio

Quest’oggiabbiamo in serbo per voi ben due appuntamenti targati, entrambi assolutamente da non perdere. Scopriamo assieme quali!

A partire dalle ore 15:00 giocheremo all’attesa beta di Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato alla celebre saga manga/anime, che non ha bisogno di presentazioni. La beta è già accessibile a tutti coloro che hanno preordinato il gioco, mentre tutti gli altri dovranno aspettare domani mattina. Dalle ore 17:00, invece, saremo in compagnia di Gwent: The Witcher Card Game, spin-off della serie di Geralt di Rivia interamente dedicato al gioco di carte collezionabili che abbiamo imparato a conoscere in The Witcher 3: Wild Hunt.



Come ormai saprete, le trasmissioni andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!