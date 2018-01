Dragon Ball FighterZ: la Beta Pubblica includerà un tutorial

Se siete tra coloro che hanno provato la closed beta di, è probabile che vi siate trovati un po' spaesati nel nuovo picchiaduro di, che ha gettato i giocatori nella mischia senza fornire le nozioni di gioco basilari.

Questo problema non si verificherà nell'imminente Beta Pubblica del gioco, in quando il publisher Bandai Namco ha confermato che sarà presente una modalità allenamento chiamata Battle Tutorial. Così, come accaduto per le beta di altri titoli dello stesso genere, chi si approccia per la prima volta a Dragon Ball FighterZ potrà approfondire le meccaniche di gioco prima di scendere in campo.

Ricordiamo che la Beta Pubblica inizierà il 13 gennaio per quanti hanno prenotato il gioco, e dal 14 gennaio per tutti. In questa sessione ci si potrà divertire con Nappa, Vegeta, Goku, Piccolo, Krillin, Cell, Androide 18, Frieza, Beerus, Kid Buu e la versione adulta di Gohan. L'ultimo trailer dei personaggi pubblicato da Bandai Namco è dedicato a Goku Black, e potete vederlo seguendo questo collegamento.

Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio su PC, Xbox One e PlayStation 4.