Dragon Ball FighterZ: Broly (DB Super) in azione in ben due ore di gameplay

Pochi giorni fa Broly di Dragon Ball Super si è finalmente unito al roster di Dragon Ball FighterZ in qualità i sesto e ultimo combattente aggiuntivo del FighterZ Pass a pagamento.

Il nostro esperto di picchiaduro, SchiacciSempre, ne ha quindi subito approfittato per sviscerare il suo sistema di combattimento in diretta streaming sul canale Twitch di Everyeye. Nel corso delle due ore della trasmissione ha giocato nei panni del Super Saiyan della Leggenda sia in modalità allenamento, sia in combattimenti online contro altri agguerriti giocatori. Se vi siete persi la trasmissione, potete rimediare guardando la replica allegata in cima a questa notizia.

Broly di Dragon Ball Super è un lottatore piuttosto accessibile, estremamente potente e dotato di un'elevata portata, che lascia tuttavia a desiderare in quanto a velocità. Queste le sue statistiche ufficiali:

Facilità di utlizzo: S

Potenza: SS

Velocità: C

Portata: SS

Tecnica: C

Energia: SS

Può essere acquistato singolarmente al prezzo di 4,99 euro, oppure ottenuto senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del FighterZ Pass 2, che con 24,99 euro fornisce l'accesso anche a Jiren, Videl, Goku Bambino (Dragon Ball GT), Janemba e Gogeta SSGSS.