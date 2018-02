Dragon Ball FighterZ: Broly e Bardock saranno i primi due lottatori ad unirsi tramite DLC

Secondo quanto riferito da, i primi due personaggi che si aggiungeranno al roster ditramite DLC sono due Saiyan,

Il loro arrivo era già stato predetto nelle scorse settimane, grazie ad alcune informazioni ricavate dal data mining dei file di gioco della versione PC. Restiamo in ogni caso in attesa di un annuncio ufficiale da parte della compagnia giapponese, che dovrebbe avvenire sulle pagine del magazine V-Jump, ma la fonte si è sempre mostrata affidabilissima. Al momento non è chiaro quando verranno resi disponibili, né il prezzo dei singoli pacchetti: entrambi, in ogni caso, potranno essere scaricati senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del FighterZ Pass.

Secondo la fonte, il Meteor Attack di Broly, il Super Saiyan della Leggenda, si chiama Gigantic Meteor, una sfera energetica che utilizza fino a tre Ki Gauge. Bardock, il padre di Son Goku, utilizza invece il Revenger Assault, grazie al quale può trasformarsi in Super Saiyan.

Non finisce qui, poiché ci sono novità per i giocatori che posseggono sia Dragon Ball FighterZ che Dragon Ball Xenoverse 2: nel primo, otterranno il personaggio Supreme Kai of Time da utilizzare nella lobby. In Xenoverse 2, invece, potranno utilizzare costumi e accessori ispirati ad Android 21.

Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.