Dragon Ball FighterZ: Broly e Bardock si mostrano nelle prime immagini

Questa mattina abbiamo scoperto l'identità dei primi due personaggi che andranno ad arricchire il roster divia DLC, ovvero i Saiyan Broly & Bardock

Nel frattempo, è trapelata in rete una scansione ad alta risoluzione del magazine giapponese V-Jump, che ha dato la notizia. Grazie ad essa è possibile dare un'occhiata al look dei due personaggi che, come ci ha già abituati il picchiaduro di Arc System Works, è fedelissimo alle opere originali. Se non avete paura degli spoiler e siete curiosi di vedere le immagini, le trovate nei tweet in calce alla notizia. Per lo scan ad alta risoluzione, potete invece andare a questo indirizzo.



Broly sarà in grado di utilizzare un Meteor Attack chiamato Gigantic Meteor, una sfera energetica che consuma fino a tre Ki Gauge. Il padre di Son Goku è invece capace di trasformarsi in Super Saiyan grazie al Revenger Assault. È possibile ammirarlo in questa versione in una delle scansioni.



Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su quest'ultima piattaforma i modder si stanno dando letteralmente alla pazza gioia: una mod, ad esempio, permette di aggiungere al gioco i brani originali dell'anime.