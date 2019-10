Dragon Ball FighterZ: Broly di DB Super a tutta forza negli screenshot ufficiali

Lo scorso weekend abbiamo potuto finalmente dare un'occhiata a Broly in Dragon Ball FighterZ. Purtroppo, le scansioni di Weekly Jump a nostra disposizione lasciavano un po' a desiderare in quanto a qualità... per fortuna, Bandai Namco è giunta in nostro soccorso pubblicando le prime immagini in alta risoluzione del Super Saiyan della Leggenda!

In arrivo direttamente da Dragon Ball Super, Broly rappresenterà il sesto e ultimo personaggio nel secondo FighterZ Pass, che fino ad oggi ci ha permesso di giocare nei panni di Jiren, Videl, Goku Bambino (Dragon Ball GT), Janemba e Gogeta SSGSS. La sua data di pubblicazione non è ancora stata resa nota, ma sappiamo che sarà un lottatore estremamente potente e in grado di scagliare i suoi pugni molto lontano. Di contro, lascerà a desiderare in quanto a velocità e tecnica. Queste le sue statistiche ufficiali:

Facilità di utlizzo: S

Potenza: SS

Velocità: C

Portata: SS

Tecnica: C

Energia: SS

Broly combatterà nella sua forma base, ma attivando il meteor attack "Gigantic Roar" potrà trasformarsi temporaneamente in Super Saiyan. Trovate gli screenshot in calce a questa notizia, buona visione! Ne approfittiamo per ricordarvi che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. A proposito, oggi abbiamo anche avuto modo di vedere degli screenshot di Dragon Ball Z Kakaort tratti dalla Saga di Buu.