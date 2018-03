Dragon Ball FighterZ: Broly in azione nel nuovo trailer

Il devastante potere diè pronto a scatenarsi nel nuovo gameplay trailer di. Broly, insieme con, fa parte del primo DLC a pagamento (incluso nel FighterZ Pass) che sarà disponibile per il gioco.

Bardock e Brody saranno disponibili prossimamente come DLC, ricordiamo che recentemente un dataminer ha svelato il prossimo arrivo di numerosi altri lottatori nel roster di Dragon Ball FighterZ tra cui Goku e Vegeta della Saga dei Saiyan, Merged Zamasu, Vegeth Super Saiyan Blue, Cooler e Androide 17, i quali dovrebbero essere disponibili entro il prossimo mese di luglio.

Tra luglio 2018 e gennaio 2019 invece Bandai Namco dovrebbe pubblicare i personaggi della Stagione 2, ovvero Tapion, il Maestro Muten Roshi, Gogeta, Videl (con Great Saiyaman di supporto), Raddish, Zarbon, Cabba e Kale (con Caulifla di supporto). Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato dal publisher, gli unici personaggi certi in arrivo sono Bardock e Broly, la cui data di uscita non è stata però ancora confermata. In apertura trovate il trailer di presentazione di Broly, buona visione!