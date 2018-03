Dragon Ball FighterZ: Chichi, C-18 e Videl diventeranno commentatrici grazie ad un DLC

Molto presto il cast dei commentatori disi tingerà di rosa grazie all'introduzione di

L'annuncio è arrivato tra le pagine del sedicesimo numero di Weekly Shonen Jump. La scansione è trapelata in rete e potete ammirarla (tradotta) nel tweet di ShonenGames allegato in calce. Le tre eroine debutteranno prossimamente, in una data non ancora annunciata, nell'ambito del Commentator Voice Pack. Non conosciamo, al momento, il prezzo al quale verrà messo in vendita, vi terremo aggiornati al riguardo.



Il Commentator Voice Pack non è il primo DLC audio dedicato a Dragon Ball FighterZ. Poche settimane fa, infatti, è stato lanciato l'Anime Music Pack a 14,99 euro, che include undici brani musicali tratti dalle serie animate di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Può essere acquistato anche per Dragon Ball Xenoverse 2.



Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di Arc System Works ha ricevuto un importante aggiornamento nella giornata di ieri che ha introdotto nuove funzionalità, bilanciamenti e correzioni di bug. Molto presto, invece, darà il benvenuto a due nuovi lottatori, ovvero Broly e Bardock.