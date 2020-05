Dragon Ball FighterZ: cinque milioni di Zeni in regalo per tutti

Arc System Works e Bandai Namco hanno annunciato che Dragon Ball FighterZ ha raggiunto e superato quota cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo, come ringraziamento gli sviluppatori offriranno vari bonus.

Nello specifico verranno aggiunti tre personaggi Lobby (Androide 21 Special 01, Goku SSGSS Special 01 e Vegeta SSGSS Special 01) e regalati cinque milioni di Zeni a tutti i giocatori che effettueranno il login tra il 21 e il 28 maggio, indubbiamente una bella occasione da non lasciarsi sfuggire.

A partire da domani Goku Ultra Istinto debutta in Dragon Ball FighterZ come parte della Stagione 3, una season che dovrebbe vedere l'arrivo di nuovi altri personaggi e contenuti per il picchiaduro, il quale continuerà a essere supportato ancora a lungo, come confermato da sviluppatori e publisher.

Sono in molti a sperare nell'arrivo di Dragon Ball FighterZ (disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) su piattaforme come Google Stadia e magari in porting next-gen per PS5 e Xbox Series X, al momento però tutto tace e Arc System Works ha più volte ribadito di essere al lavoro su nuovi contenuti per il gioco, senza mai citare un sequel o edizioni per altre console.