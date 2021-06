Dragon Ball FighterZ: come si fa a fare l'Onda Energetica Kamehameha

Come in ogni altro trasposizione videoludica della serie di Dragon Ball che si rispetti, anche in Dragon Ball FighterZ moltissimi appassionati si aspettano di poter replicare le mosse di combattimento dei loro personaggi preferiti, tra le quali spicca nettamente l’ormai famosissima Kamehameha tpica di Goku.

I numerosi personaggi di Dragon Ball FighterZ, ai quali si è recentemente aggiunto anche Gogeta Super Saiyan 4, hanno a disposizione una gran quantità di mosse, abilità e tipologie di attacchi da sfoderare per cercare di sconfiggere il loro avversario: queste si dividono in attacchi semplici, Mosse Speciali e Super Mosse. Tra le mosse speciali e le super mosse è possibile annoverare alcune delle abilità più iconiche dell’intera serie manga e anime di Dragon Ball, tra le quali è presente anche la Kamehameha di Goku, oggetto del prossimo paragrafo.

Per eseguire correttamente la Kamehameha dovrete necessariamente riuscire ad eseguire la giusta sequenza di comandi con rapidità e precisione, poiché Dragon Ball FighterZ è sostanzialmente un picchiaduro che basa la propria struttura di gioco sul tempismo degli attacchi. Ecco quindi i comandi da premere per eseguire la Kamehameha nei panni di Goku: eseguite un quarto di giro con la levetta partendo dal basso e terminando il movimento nella direzione verso la quale si trova il vostro avversario, e subito dopo premete il tasto A (X sul DualShock o DualSense). In questo modo riuscirete ad attaccare il nemico con la straordinaria potenza di fuoco della Kamehameha, la quale come da tradizione della serie infligge un’elevatissima quantità di danni.