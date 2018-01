Dragon Ball FighterZ: come richiedere l'accesso anticipato alla Beta su PS4 e Xbox One

La Beta Pubblica disi terrà da 14 al 16 gennaio, tuttavia coloro che hanno effettuato il preordine del gioco potranno iniziare a giocare dal 13 gennaio, godendo di 24 ore di accesso anticipato. Di seguito, tutte le informazioni utili per ottenere il codice per la Beta di

Prenotando una qualsiasi versione del gioco presso i rivenditori fisici e online (come Amazon.it) riceverete un codice univoco da utilizzare per sbloccare l'accesso anticipato alla fase di test. Una volta ottenuta la chiave dovrete registrarvi sul sito di Dragon Ball FighterZ, inserendo tutti i campi richiesti, tra cui data di nascita, nazione di provenienza, piattaforma (PS4 o Xbox One), indirizzo email valido e funzionante e infine il codice ottenuto con la prenotazione.

Prenota Dragon Ball FighterZ per PS4 ( 68.98 euro )

68.98 euro Prenota Dragon Ball FighterZ per Xbox One (68.98 euro)

Una volta completata la procedura dovrete attendere qualche giorno: Bandai Namco invierà un messaggio email entro giovedì 11 gennaio per permettervi di riscattare il client e iniziare il preload dell'Open Beta. Una volta scaricato il gioco, potrete iniziare a divertirvi a partire dalle 09:00 (ora italiana) di sabato 13 gennaio, per gli altri invece il test inizierà esattamente 24 ore dopo. Il termine è fissato per tutti per martedì 16 gennaio alle 09:00.

Bandai Namco ha annunciato oggi gli undici lottatori utilizzabili nell'Open Beta, ovvero Nappa, Vegeta, Goku, Piccolo, Crilin, Cell, Androide 18, Freezer, Beerus, Kid Buu e Gohan Adulto. Dragon Ball FighterZ uscirà in Italia il 25 gennaio su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.