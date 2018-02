Dragon Ball FighterZ: live tutorial con SchiacciSempre e Dark Souls in diretta oggi

Sono due le dirette previste per questo giovedì di inizio febbraio, incentrate sucon protagonista Schiaccisempre e, in compagnia di Alessandro Bruni.. Di seguito, la programmazione completa di oggi, giovedì 8 febbraio.

Alle ore 17:00 Schiaccisempre sarà in diretta con la live didattica incentrata sulla Stanza dello Spirito e del Tempo di Dragon Ball FighterZ, incentrata sulle tecniche difensive per imparare a difendersi dal pressing degli avversari. Alle 21:00 invece Alessandro Bruni sarà in diretta con il settimo episodio della run di Dark Souls.

