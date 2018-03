Dragon Ball FighterZ con SchiacciSempre in diretta oggi 17 marzo

Se non ne avete ancora abbastanza dopo la lunghissima maratona di 48 ore in compagnia dei membri della redazione, sappiate che c'è un altro appuntamento targatoin programma per oggi

A partire dalle ore 17:00 SchiacciSempre giocherà sui nostri canali Twitch e YouTube a Dragon Ball FighterZ, per un'interessante live didattica denominata “La Stanza dello Spirito e del Tempo”. Il titolo di Arc System Works si è aggiornato ieri accogliendo numerosi bilanciamenti e risoluzioni di bug, e ben presto darà il benvenuto a due nuovi lottatori: Broly, che ha appena ricevuto una scheda animata con le statistiche di combattimento, e Bardock. Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC.

