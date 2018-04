Dragon Ball FighterZ con SchiacciSempre in diretta oggi 21 aprile

È sabato, e ormai tutti voi sapete cosa vuol dire! Oggi 21 aprile Everyeye Live vi terrà compagnia con un'altra trasmissione interamente dedicata a Dragon Ball FighterZ.

Ad aspettarvi ci sarà SchiacciSempre, che giocherà al titolo di Arc System Works dispensando i suoi consigli sul nostro canale Twitch a partire dalle ore 17:00. Se non lo avete già fatto, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale, è un requisito fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori e con la redazione. La registrazione, inoltre, vi permetterà di ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela.

Durante la live, oltre a tonnellate di combattimenti, ci sarà modo di parlare dei due nuovi lottatori aggiuntivi inclusi nel FighterZ Pass. Si tratta di Vegeth Super Saiyan Blu, frutto della fusione tra Goku e Vegeta, e Zamasu Fuso, che unisce Zamasu del Futuro e Goku Black. Al momento sappiamo davvero poco dei due, e l'unico elemento in nostro possesso è uno scan di V-Jump. Inoltre, sembra ormai quasi confermata la veridicità della lista degli 8 personaggi aggiuntivi ottenuta tramite il data mining: i prossimi potrebbero essere Goku e Vegeta Base, Cooler e Androide 17. Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.