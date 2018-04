Dragon Ball FighterZ con SchiacciSempre e Lust for Darkness in diretta martedì 3 aprile

Nella giornata di oggi (martedì 4 marzo) i canalidi Everyeye.it ospiteranno due nuove sessioni di live gameplay dedicate a(feat. SchiacciSempre) e, per una nuova notte horror da brivido...

Si parte alle 17:00 con Dragon Ball FighterZ in compagnia di SchiacciSempre mentre alle 21:00 spazio alla notte horror con Lust for Darkness, avventura dalle tinte oscure che non mancherà di conquistare gli appassionati del genere...

Le dirette andranno in onda questo pomeriggio su Twitch e YouTube a partire dalle 17:00: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community. In calce alla notizia trovate il player video del nostro canale Twitch, dove potrete seguire in diretta le trasmissioni di oggi.