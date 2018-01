Dragon Ball FighterZ: confermate le Loot Box, il gioco non avrà microtransazioni

Sul forum di ResetERA sono trapelate informazioni riguardo la presenza delle Loot Box in, secondo quanto emerso, le capsule conterranno vari oggetti estetici per la personalizzazione dei lottatori.

La notizia è stata confermata da un portavoce di Bandai Namco contattato da Attack of the Fanboy: Dragon Ball FighterZ includerà le loot box, questo però non vuol dire che saranno presenti anche le microtransazioni.

Il portavoce della compagnia da sapere che il gioco offrirà due tipi di valuta virtuale, gli Zenni e gli Z-Coins: i primi potranno essere accumulati giocando mentre gli Z-Coins si otterranno scambiando costumi, accessori e oggetti doppi nel proprio inventario. In nessun caso sarà possibile utilizzare denaro reale per procurarsi la moneta da spendere in-game.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Europa dal 25 gennaio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.