Dragon Ball FighterZ continua ad evolversi: l'update 1.21 aggiunge Kefla e tante novità

Gli autori di Arc System Works celebrano l'arrivo di Kefla in Dragon Ball FighterZ e approfittano dell'occasione per introdurre delle importanti novità di gameplay con l'update che porta il picchiaduro di Bandai Namco alla versione 1.21 su tutte le piattaforme.

Prima di snocciolare le novità principali che interesseranno gli utenti del titolo su PC, PS4, Xbox One e Switch, ricordiamo che grazie al nuovo aggiornamento gli acquirenti del FighterZ Pass 3 possono accedere in anteprima al personaggio di Kefla: per tutti gli altri, l'arrivo della combattente è invece previsto per il 28 febbraio.

Senza nulla togliere alla prima protagonista della Stagione 3 di FighterZ (il secondo sarà Goku Ultra Istinto e arriverà in primavera), il piatto forte dell'update 1.21 è però quello rappresentato dalle numerose aggiunte apportate dagli sviluppatori nipponici per elevare ulteriormente l'esperienza ludica del titolo.

La prima novità dell'ultimo aggiornamento è costituita dallo Z Assist, un sistema che permette a ogni giocatore di variare e ampliare i propri stili di combattimento scegliendo tra 3 diverse impostazioni per ciascuno dei personaggi presenti nel roster. Con l'update di fine febbraio di Dragon Ball FighterZ con Kefla assistiamo inoltre ad una profonda revisione degli attacchi, delle mosse e delle abilità speciali di ogni lottatore, con modifiche che avranno un impatto significativo sia nelle modalità singleplayer che nelle arene multiplayer.

In calce alla notizia trovate il link alle note complete della patch, grazie alle quali potete intuire la mole spropositata di interventi (si spera migliorativi) compiuti da Arc System Works.