Dragon Ball FighterZ: Cooler si scatena nel nuovo gameplay trailer

Dopo il recente arrivo di Goku e Vegeta Base nel roster di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Bandai Namco Entertainment si appresta ad accogliere un nuovo lottatore: Cooler, il fratello maggiore di Frieza.

Quest'oggi il publisher ha pubblicato su Youtube un gameplay trailer della durata di circa 5 minuti interamente dedicato al nuovo personaggio. Osservando il filmato in apertura di notizia possiamo farci una prima idea delle mosse, delle combo e degli attacchi speciali di Cooler, che, ricordiamo, saranno i seguenti:

Death Fall: Un assalto violento simile a Nova Strike di Frieza.

Death Crusher: Un attacco che fa oscillare l'avversario sul muro o sul terreno quando viene colpito.

Atomic Super Nova (Meteor): Una serie di attacchi consecutivi seguiti da un'enorme sfera spiritica, eseguibile sia da terra che in volo.

Ricordiamo ai lettori che Dragon Ball FighterZ è al momento disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre debutterà su Switch il 27 settembre 2018. Questa versione include, fra le altre cose, controlli semplificati per il Joy-Con che permettono di eseguire più facilmente determinati attacchi e il supporto al multiplayer locale fino a 6 giocatori. Gli utenti in possesso della console Nintendo potranno provare il gioco in Open Beta a partire dal prossimo 9 settembre.