Dragon Ball FighterZ: ecco tutti i costumi di Kid Goku

Nonostante manchino ancora un paio di settimane all'arrivo di Kid Goku, che andrà ad ampliare ultieriormente il roster di Dragon Ball FighterZ, in rete sono già apparse le prime informazioni sulle personalizzazioni del piccolo lottatore di Dragon Ball GT.

Acquistando il nuovo contenuto aggiuntivo del picchiaduro targato Arc System Works avrete accesso ad una serie di costumi che non si limiterà ad avere colori alternativi per gli abiti. Oltre alle classiche colorazioni alternative infatti, potrevo far indossare al piccolo Goku gli abiti di quando era solo un bambino nel primissimo arco narrativo del manga. Nel pacchetto è incluso anche un adesivo e ben due diversi personaggi da utilizzare nella lobby, ovvero Kid Goku e Goku Super Sayian di quarto livello.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra tutte gli oggetti che accompagneranno il lancio di Kid Goku, previsto per il prossimo 9 maggio 2019, vi ricordiamo che alcune delle combo di questo nuovo personaggio ci permetteranno di farlo trasformare in Super Sayian 4. Sulle nostre pagine potete anche trovare una corposa galleria d'immagini con protagonista Kid Goku, grazie alle quali è possibile vedere ogni dettaglio del prossimo personaggio giocabile di Dragon Ball FighterZ.