Dragon Ball FighterZ, Broly di DBS si scatena in trailer sulle note del film anime!

Il roster di Dragon Ball FigherZ è pronto ad accogliere un nuovo arrivato tra i propri ranghi: il possente guerriero Saiyan Broly si prepara a debuttare nel picchiaduro!

Direttamente dai lidi di Dragon Ball Super, dopo essersi presentato in una serie di spettacolari screenshot, il lottatore è destinato ad ingaggiare presto battaglia all'interno del titolo firmato Arc System Works. A presentarci ufficialmente il personaggio è un nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco, che potete visionare in apertura a questa news. Sulle note di una colonna sonora ritmica ed incalzante, Broly si esibisce in mosse sempre più potenti, mentre Goku e Vegeta cercano di tenergli testa. Per contrastare il Saiyan, i due sono pronti anche ad unire le forze e a ricorrere alla tecnica della fusione: la potenza di Gogeta sarà sufficiente?

Gli appassionati potranno scoprirlo a partire dal prossimo giovedì 5 dicembre, data in cui Broly diverrà disponibile come lottatore parte del FighterZ Pass 2 di Dragon Ball FighterZ. Nel corso della prossima settimana il combattente debutterà dunque nel roster del picchiaduro, disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ricordiamo che, sempre nell'ambito del supporto post-lancio al titolo, Arc System Works ha recentemente introdotto Gogeta versione SSGSS in Dragon Ball FighterZ.