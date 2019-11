Dragon Ball FighterZ: data di uscita per il DLC di DBS Broly

Sull'ultimo numero della rivista Weekly Jump è stato confermato che Broly di Dragon Ball Super si aggiungerà al roster di Dragon Ball FighterZ la prossima settimana e più precisamente il 5 dicembre, in vendita al prezzo di 500 yen/4,99 dollari.

Non ci sono purtroppo altri dettagli a riguardo, la rivista si limita a confermare la data di uscita giapponese con relativo prezzo. E per quanto riguarda l'Europa? Broly DBS potrebbe fare il suo debutto lo stesso giorno oppure il giorno successivo (6 dicembre) basandosi sul modus operandi di Bandai Namco per quanto riguarda le pubblicazioni nel nostro continente.

Secondo alcuni rumor, il DLC dovrebbe includere anche una delle epiche battaglie del film, permettendo di ricreare la sequenza finale di Dragon Ball Super Broly, come sopra però il publisher non ha confermato nulla in merito, restiamo quindi in attesa di comunicazioni più precise.

Broly dovrebbe essere l'ultimo personaggio del FighterZ Pass 2 di Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco Games annuncerà un terzo pass per il 2020 oppure gli sforzi della compagnia si concentreranno su Dragon Ball Z Kakarot? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime settimane.