Dragon Ball FighterZ: data d'uscita su PS5 e Xbox Series X svelata, è vicinissima

Come anticipato dalla comparsa dell'elenco dei trofei nel corso delle ultime ore, la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Dragon Ball FighterZ è stata ufficialmente svelata dal team di sviluppo e non bisognerà attendere molto per darsele di santa ragione con Goku e compagni sulle console di ultima generazione.

Come annunciato sui canali social ufficiali, il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire da giovedì 29 febbraio 2024, ossia domani. Come accade per la quasi totalità dei titoli console, il gioco sarà disponibile a partire dalla mezzanotte: in poche parole, ci separano dal lancio del titolo in versione next-gen solo poche ore.

Il team di sviluppo ha comunicato sui social che l'uscita della riedizione del gioco sarà accompagnato anche da una patch che introdurrà il rollback netcode su Steam e Microsoft Store. Sembrerebbe quindi che tale funzionalità, richiesta a gran voce dalla community di appassionati che ama giocare le modalità competitive online del picchiaduro, sarà disponibile esclusivamente su PC (tramite Steam e Microsoft Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In attesa di scoprire quali saranno le caratteristiche tecniche di questa versione del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'approfondita analisi di Gogeta Super Saiyan 4 in Dragon Ball FIghterZ.