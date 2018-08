Dragon Ball FighterZ e Destiny 2 giocati in diretta su Twitch dalle 15:00

Nella giornata di oggi (martedì 21 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà due nuove sessioni di live gameplay dedicate a Dragon Ball FighterZ e Destiny 2. Le due dirette andranno in onda a partire dalle 15:00.

Si parte alle 15:00 con una nuova sessione di Dragon Ball FighterZ in compagnia di SchiacciSempre, occasione in cui continueremo a esplorare i nuovi personaggi del roster aggiunti di recente, nell'attesa che a fine settembre venga pubblicato Cooler. Si prosegue poi alle 21:00 con Destiny 2 in compagnia di Giorno Gaming, aspettando l'arrivo dell'espansione I Rinnegati previsto per il 4 settembre.

Come al solito, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.