Dragon Ball FighterZ e Dissidia Final Fantasy NT premiati dai voti di Famitsu

È stato pubblicato quest'oggi il nuovo numero del magazine nipponico Famitsu: la nota testata, come prevedibile, ha premiato a pieni voti siache

Di seguito, vi riportiamo l'elenco integrale dei voti assegnati nel numero 1521 di Famitsu:

ATV Drift & Tricks (PS4) – 7/7/6/7 [27/40]

Dissidia Final Fantasy NT (PS4) – 9/9/9/8 [35/40]

Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

L.F.O. – Lost Future Omega (Switch) – 6/6/6/6 [24/40]

Tallowmere (Switch) – 7/7/7/6 [27/40]

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ farà il suo atteso debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio, mentre Dissidia Final Fantasy NT è atteso in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 30 gennaio.