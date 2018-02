Dragon Ball FighterZ: due milioni di copie distribuite dal lancio

ha annunciato cheha raggiunto quota due milioni di copie distribuite dal lancio, cifra che include sia le unità retail spedite ai rivenditori che le copie digitali scaricate da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

Si tratta del gioco di Dragon Ball venduto più velocemente di sempre, il primo a raggiungere quota due milioni di copie a meno di una settimana dal lancio. Ricordiamo che attualmente il titolo è disponibile esclusivamente in Nord America ed Europa, il lancio in Asia e Giappone è previsto per oggi, giovedì primo febbraio.

Dragon Ball FighterZ ha ricevuto critiche estremamente positive da parte della stampa specializzata, la quale ha premiato il picchiaduro di Arc System Works con voti decisamente elevati.