Durante la prossima puntata dello show IGN Next Big Game saranno svelati due nuovi personaggi del roster di, attesissimo picchiaduro dedicato alla serie di, in arrivo in Europa il prossimo 25 gennaio.

Al momento non ci sono altri dettagli in merito, il post pubblicato sulla pagina Facebook di IGN Next Big Game si limita a dichiarare che durante lo show (in onda la prossima settimana) saranno svelati "non uno, ma ben due nuovi personaggi di Dragon Ball FighterZ".

Non è chiaro se i nuovi lottatori faranno parte del roster sin dall'inizio del gioco o se saranno disponibili come parte del Season Pass, il quale garantirà l'accesso a otto personaggi extra.