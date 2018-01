Dragon Ball FighterZ: due ore di gameplay per l'atteso picchiaduro di Bandai Namco

è, insieme a, probabilmente il gioco più atteso dai giocatori per il mese di gennaio. Nel frattempo che il gioco esca sugli scaffali di tutto il mondo, potete gustarvi circa due ore di gameplay tratto dal picchiaduro di

Durante la live andata in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, vi abbiamo mostrato tutte le caratteristiche principali del gioco, incluse le meccaniche di combattimento, l'HUB per il matchmaking e, naturalmente, le spettacolari mosse degli amati personaggi di Dragon Ball.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 26 gennaio 2018. Per tutte le informazioni sul picchiaduro di Bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra Recensione, che ha premiato il gioco con un sonoro 9.5/10. Sulle nostre pagine, potete inoltre rimanere in contatto per eventuali rotture del day one del gioco ed avvistamenti nei negozi prima dell'uscita.