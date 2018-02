Dragon Ball FighterZ: due teaser trailer per Bardock e Broly

Dopo aver pubblicato le prime immagini ufficiali dedicate ai due nuovi lottatori,edhanno diffuso due brevi teaser trailer con cui ci mostrano fugacemente, prossimi ad aggregarsi al roster di

I due filmati, che potete visionare in cima e in calce all'articolo, non permettono di avere un'ampia prospettiva sui due personaggi, né mostrano alcuna sequenza di combattimento. Tuttavia, è possibile dare un'occhiata alle loro entrance e di ammirare in azione i modelli accuratamente realizzati dagli abili sviluppatori di Arc System. Sfortunatamente, non sono state diffuse ancora le informazioni riguardanti il prezzo e la data del DLC che introdurrà Bardock e Broly.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Potete leggere ulteriori dettagli sui due nuovi personaggi raggiungendo questo indirizzo.