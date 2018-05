Dragon Ball FighterZ: un nuovo video mostra l'intro e il moveset di Vegito SSGSS

Nella giornata di ieri, Bandai Namco Entertainment Europe ha presentato i due nuovi lottatori aggiuntivi di Dragon Ball FighterZ: Vegito SSGSS e Zamasu Fuso. I due saranno disponibili all'acquisto a partire dal 31 maggio 2018. I possessori del FighterZ Pass potranno ottenerli senza alcun costo aggiuntivo.

Poco fa, intanto, la compagnia giapponese ha pubblicato il primo filmato dedicato al potente Vegito SSGSS. Come i fan sicuramente sapranno, è il risultato della fusione Potara tra Goku e Vegeta. Avendo ereditato tutte le caratteristiche e la forza sia di Goku sia di Vegeta, è un combattente a tutto campo che lotta con molteplici tipi di attacco.

Il suo Meteor Ultimate Attack è la Final Kamehameha, mentre il potere combinato dei due Saiyan gli consente di lanciare Ki-Blast sia a terra che in volo. Vegito Blue può anche sfoderare una Spada mentre lancia il suo Ultimate Attack chiamato Spirit Excalibur. Potete ammirarli nel trailer che abbiamo allegato in cima a questa notizia, nel quale è anche visibile la sua intro. Buona visione!

Segnaliamo, inoltre, che il DLC introdurrà anche una Dramatic Scene con Zamasu (Fused): i momenti salienti sono stati catturati nella galleria che trovate in calce. Dragon Ball FighterZ è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC via Stream.