Dragon Ball FighterZ: l'edizione Nintendo Switch si mostra in un video gameplay

Nei giorni scorsi Nintendo ha confermato l'esistenza dell'edizione Switch di Dragon Ball FighterZ: il picchiaduro dedicato al leggendario anime di Akira Toriyama arriverà sull'ibrida della Grande N entro la fine del 2018. Quest'oggi, grazie a un video in direct feed pubblicato da gGmespot, possiamo osservare il gameplay di questa nuova versione.

Nel filmato che trovate in apertura ci vengono mostrati una serie di combattimenti che mettono in risalto il gameplay tecnico e frenetico del picchiaduro firmato Arc System Works. Dragon Ball FighterZ è già disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One, e arriverà su Switch nel corso del 2018. Questa nuova versione godrà di comandi semplificati che permetteranno di giocare con un solo Joy-Con e, come dimostrato a che in questo video gameplay, supporterà i 60 fps.