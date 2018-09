Dragon Ball FighterZ feat. SchiacciSempre in diretta oggi 8 settembre su Twitch

Per oggi sabato 8 settembre, Everyeye Live ha in serbo per voi una trasmissione interamente dedicata a Dragon Ball FighterZ, che a molti mesi dall'uscita continua a catalizzare l'attenzione degli appassionati di picchiaduro.

A partire dalle ore 17:00, troverete l'esperto SchiacciSempre ad aspettarvi sul canale Twitch di Everyeye, pronto a dispensare i suoi preziosissimi consigli e a rispondere a tutte le vostre domande sul gioco. Quest'oggi, in particolare, si dedicherà al tutorial di Goku Super Saiyan.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su Nintendo Switch arriverà il prossimo 28 settembre. Quest'oggi, Arc System Works ha spiegato i motivi del ritardo di quest'ultima versione.