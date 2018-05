Dragon Ball FighterZ e Fortnite giocati in diretta mercoledì 9 maggio

Tornano anche oggi gli appuntamenti targati: Everyey Live: due live gameplay dedicati a Dragon Ball FighterZ e Fortnite, in onda mercoledì 9 maggio sui nostri canali Twitch e YouTube.

A partire dalle 17:00 SchiacciSempre sarà in diretta per mostrare le novità del corposo aggiornamento di Dragon Ball FighterZ mentre alle 21:00 RNade giocherà all'evento crossover Fortnite x Avengers Infinity War, con l'obiettivo di ottenere il Guanto dell'Infinito!

