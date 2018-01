Dragon Ball FighterZ è già il picchiaduro più giocato nella storia di Steam

Un inizio scoppiettante per: il picchiaduro sviluppato daha già superato i numeri fatti mai registare da qualsiasi altro picchiaduro su Steam.

Nonostante lo sblocco del gioco sulla piattaforma di Valve sia stato rimandato di qualche ora, l'entusiasmo dei giocatori non si è di certo assopito: Dragon Ball FighterZ è stato giocato da un picco massimo di 44.298 utenti, un numero che nessun altro picchiaduro ha mai potuto vantare su Steam.

Per avere un'idea più chiara sull'immediato successo di cui il gioco di Bandai Namco sta godendo su PC, ecco la classifica dei picchi massimi fatti registrare da altri picchiaduro di successo Steam:

Tekken 7 - 18.766

Street Fighter V - 13.807

Mortal Kombat X - 13.649

Ultra Street Fighter IV - 5.472

Injustice: Gods Among Us - 5.685

Mortal Kombat - 5.178

Marvel vs. Capcom: Infinite - 3.592

Skullgirls - 3.916

Dead or Alive 5: Last Round - 2.738

Guilty Gear Xrd -SIGN- - 1.954

Alla luce di questi numeri, non si può che rimanere impressionati dall'accoglienza estremamente calorosa riservata dall'utenza PC. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One. In caso non l'aveste già fatto, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione del picchiaduro di Bandai Namco.