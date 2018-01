Dragon Ball FighterZ giocato ad alti livelli dal campione SonicFox

Una delle peculiarità di Dragon Ball FighterZ è quello di risultare accessibile anche ai neofiti dei picchiaduro, ma non per questo non sa regalare momenti di soddisfazione ai giocatori più tecnici.

Il video che trovate allegato alla notizia dimostra che il picchiaduro di Arc System Works è più stratificato di come si presenta in superficie. Si tratta di una raccolta di match giocati dal professionista conosciuto come SonicFox, celebre per aver vinto diverse competizioni con il picchiaduro Mortal Kombat X.

Le formazioni utilizzate nelle battaglie hanno in comune l'Androide 18, lasciando intendere che il personaggio possa essere uno dei più apprezzati dai giocatori esperti. Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio su PC, Xbox One e PlayStation 4.