Dragon Ball FighterZ giocato in diretta a Lucca Comics & Games 2017 (replica)

con una nuova sessione di live gameplay in compagnia di Francesco Fossetti e Alessandro Bruni. In cima alla notizia trovate la replica integrale della trasmissione andata in onda oggi pomeriggio.

Dopo la prima ora di live gameplay che vi abbiamo proposto tre giorni fa (in cui Todd e Alessandro Bruni se le sono date di santa ragione), oggi vi proponiamo altri 40 minuti di gioco per Dragon Ball FighterZ in compagnia di Francesco e Alessandro, ancora una volta alle prese con la demo del gioco presente a Lucca Comics & Games 2017.

Come annunciato da Bandai Namco Entertainment nel corso delle ultime settimane, il nuovo picchiaduro sarà disponibile in Italia a partire dal 25 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, e dal 26 gennaio in formato digitale per console e PC via Steam (e altri negozi digitali). Ricordiamo inoltre che pochi giorni fa è stato pubblicato lo story trailer ufficiale.

