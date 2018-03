Dragon Ball FighterZ giocato da SchiacciSempre in diretta sui nostri canali oggi 31 marzo

La Pasqua è alle porte ma non temete, potete sempre contare su! Per oggiabbiamo in serbo per voi una trasmissione interamente dedicata a

A partire dalle ore 17:00 SchiacciSempre giocherà in diretta al picchiaduro di Arc System Works sui nostri canali YouTube e Twitch, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio della trasmissione. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con la redazione.

Gli argomenti di cui parlare non mancheranno di certo. Questa settimana Dragon Ball FighterZ ha finalmente dato il benvenuto ai primi due lottatori aggiuntivi, i Saiyan Broly e Bardock. Possono essere acquistati a 4,99 euro, oppure scaricati senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del FighterZ Pass, che fornisce l'accesso a un totale di 8 personaggi extra. Il nostro SchiacciSempre ha già provveduto ad analizzare in maniera estensiva il Super Saiyan della Leggenda, in una live dedicata di un'ora e mezza andata in onda pochi giorni fa. Non potete assolutamente mancare!

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.