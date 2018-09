Dragon Ball FighterZ: gli sviluppatori spiegano i motivi del ritardo della versione Switch

Tra poche settimane, con molti mesi di ritardo rispetto alle altre versioni, Dragon Ball FighterZ verrà pubblicato anche su Nintendo Switch. Come mai ha impiegato tutto questo tempo per arrivare sulla console ibrida? Ce lo spiega Arc System Works.

In un'intervista, gli sviluppatori hanno dichiarato: "Quando abbiamo iniziato i lavori su FighterZ per PlayStation 4, Xbox One e PC, le informazioni su Switch erano ancora piuttosto vaghe. Quando poi è stata presentata, abbiamo subito colto il suo potenziale e abbiamo cominciato lo sviluppo. All'epoca, tuttavia, riscontrammo alcuni problemi con la lavorazione su PlayStation 4, Xbox One e PC, per cui decidemmo di dedicarci al completamento di queste ultime prima di focalizzarci sulla versione per Nintendo Switch".

Gli sviluppatori hanno poi confessato che le ottime vendite di Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch, assieme alle tante richieste giunte all'epoca dell'annuncio di FighterZ sulle altre piattaforme, hanno contribuito a convincere il team a sviluppare una versione anche per l'ibrida.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ verrà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre. Alla fine del mese, il roster si espanderà ulteriormente grazie all'arrivo di Cooler e di un altro lottatore non ancora annunciato (molto probabilmente C-17).