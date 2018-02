Dragon Ball FighterZ: un glitch di Tenshinhan e Androide 21 rende i giocatori invisibili

Nelle ultime ore i giocatori di Dragon Ball FighterZ hanno scoperto un glitch riguardante i personaggi di: con i due lottatori in campo, infatti, c'è la possibilità che i giocatori di una squadra finiscano per diventare invisibili.

Come documentato nel video in cima alla notizia, il glitch si attiva quando uno dei giocatori controlla Tenshinhan e nella squadra avversaria è presente Androide 21: effettuando la special di Tenshinhan mentre è attivo l’assist di Androide 21, infatti, tutti i lottatori della squadra di quest'ultimo diventeranno invisibili per tutta la durata del combattimento.

Un glitch alquanto curioso che, anche inavvertitamente, potrebbe rovinare lo svolgimento di alcuni scontri. A voi è capitato di imbattervi in questo problema? Ad ogni modo, possiamo immaginare che Arc System Works riuscirà a risolvere il bug quanto prima con uno dei prossimi aggiornamenti di Dragon Ball FighterZ.