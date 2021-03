Dragon Ball FighterZ: Gogeta SS4 riceve una data d'uscita e si mostra in combattimento

Il palcoscenico virtuale dell'evento eSport Dragon Ball Battle Hour s'è rivelato perfetto per il tanto atteso annuncio della data di lancio di Gogeta Super Saiyan 4, quinto e ultimo lottatore della terza stagione di contenuti di Dragon Ball FighterZ.

Il trailer di presentazione che potete visionare anche voi in apertura di notizia rivela che Gogeta SS4, in arrivo da Dragon Ball GT, potrà essere acquistato a partire dal 12 marzo al prezzo di 4,99 euro. I possessori del FighterZ Pass 3, che nei mesi scorsi hanno già potuto lottare nei panni di Kefla, Goku (Ultra Istinto), Master Roshi e Super Baby 2, potranno invece ottenerlo in accesso anticipato dal 10 marzo e, ovviamente, senza alcun costo aggiuntivo.

Gogeta Super Saiyan 4 è stato oggetto di grande attenzione nel corso del Dragon Ball Battle Hour, dal momento che si è reso protagonista anche di un trailer di gameplay e di una lunga sessione modalità training, durante la quale ha messo in risalto le sue mosse. È in grado di eseguire la sua nota Surprise Kamehameha (vista nella battaglia contro Omega Shenron), e possiede anche un'abilità che gli consente di guadagnare livelli nel corso del tempo. Oltre al gameplay, in calce trovate anche un filmato che mostra tutte le sue dramatic finish. Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.